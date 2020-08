Juventus, non c’è solo Dzeko. Valutazione per un ex bomber di Serie A (Di martedì 25 agosto 2020) Cambio della punta in casa Juventus. I bianconeri salutano Gonzalo Higuain in attesa che la maglia numero 9 ritrovi presto un padrone. L'argentino da tempo era in rotta con la società e Andrea Pirlo in conferenza ha svelato la decisione presa, di comune accordo, dall'ex Napoli e dalla dirigenza.CAVANI AL POSTO DI Dzeko, LA Juventus CI PENSAcaption id="attachment 919293" align="alignnone" width="300" Edinson Cavani (Getty Images)/captionNei giorni scorsi alcune indiscrezioni parlavano di un interessamento della Juventus per Edin Dzeko, ma difficilmente la Roma lo lascerà partire. Il bosniaco è uno dei preferiti di Andrea Pirlo, ma i nuovi dirigenti giallorossi sembra vogliano blindare l'ex City. Ecco quindi che i bianconeri sono pronti a giocarsi un'altra carta. Secondo quanto ... Leggi su itasportpress

