Juventus, conferenza stampa Pirlo oggi in tv: data, orario e come vederla in streaming (Di martedì 25 agosto 2020) Alle 15:00 di martedì 25 agosto Andrea Pirlo terrà la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Juventus. Tutto pronto per l’evento che si terrà nella sala conferenze dell’Allianz Stadium. L’avventura del nuovo tecnico bianconero all’esordio in panchina è pronta ad iniziare e Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e sul canale tematico della società bianconera. L’evento potrà essere seguito anche in streaming su Sky Go e sui canali social. SEGUI IL LIVE DELLA conferenza stampa DI ... Leggi su sportface

