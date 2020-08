Juve, disastro Higuain: pronta risoluzione e minusvalenza da 18mln (Di martedì 25 agosto 2020) La risoluzione del contratto di Gonzalo Higuain con la Juventus è sempre più vicina. Leggi su tuttonapoli

DLiterno : @juventusfc il disastro della gestione Juve,nascosto in Italia.Juve dal 2005 fa 3 ricapitalizzazioni per complessiv… - DLiterno : @andagn il disastro della gestione Juve,nascosto in Italia.Juve dal 2005 fa 3 ricapitalizzazioni per complessivi 52… - DLiterno : #Pirlo il disastro della gestione Juve,nascosto in Italia.Juve dal 2005 fa 3 ricapitalizzazioni per complessivi 525… - alealex73 : RT @marrus91: @Collimasoni Sempre elogiato pubblicamente, gli ha dato spazio, fatto esordire già al suo debutto sulla panchina Juve. La sua… - InfoworkMagdi : @capuanogio Dovrebbe essere un disastro di mercato invece passa come un colpaccio della Juve ahahahah -

Ultime Notizie dalla rete : Juve disastro Disastro Juve, disastro Sarri la Repubblica Gli eroi in bianconero: Giuseppe MEAZZA

Cannoniere di purissima razza, molto dotato tecnicamente, è uno dei giocatori più completi della ricca storia del nostro calcio. Soprannominato Balilla, è l’inventore del famoso goal a invito: tarda i ...

Calciomercato Perugia, nuovo allenatore | C’è l’ex big Juve

Il Perugia cerca un nuovo allenatore per il prossimo campionato di Serie C. L’idea potrebbe portare ad un grande ex della Juventus Dopo la retrocessione è tempo di cambiare qualcosa per il Perugia. Il ...

Cannoniere di purissima razza, molto dotato tecnicamente, è uno dei giocatori più completi della ricca storia del nostro calcio. Soprannominato Balilla, è l’inventore del famoso goal a invito: tarda i ...Il Perugia cerca un nuovo allenatore per il prossimo campionato di Serie C. L’idea potrebbe portare ad un grande ex della Juventus Dopo la retrocessione è tempo di cambiare qualcosa per il Perugia. Il ...