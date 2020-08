Il video BTS Dynamite batte il record di YouTube (Di martedì 25 agosto 2020) recordo per il video dei BTS “Dynamite”. Il gruppo coreano ha fatto la storia dopo che il nuovo singolo è diventato il video musicale più visto in 24 ore su YouTube con più di 100 milioni di visualizzazioni. Il recordi del video BTS Dynamite Il più grande gruppo K-pop del mondo ha rilasciato venerdì le tanto attese immagini per il disco e, ovviamente, le visualizzazioni sono aumentate vertiginosamente. Alla fine del primo giorno, “Dynamite” aveva collezionato 101,1 milioni di visualizzazioni diventando il video musicale in anteprima più visto su YouTube. Lunedì mattina, “Dynamite” aveva ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

