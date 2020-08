Il ragno violino torna a fare paura. Morsa una donna in Toscana: “Ecco come mi ha ridotta” (Di martedì 25 agosto 2020) Il ragno violino torna a fare paura. Morsa una donna in Toscana: “Ecco come mi ha ridotta” Una donna di 55 anni è stata Morsa dal ragno violino a Viareggio, il terribile aracnide il cui veleno ha ucciso una donna lo scorso 16 agosto a Marsala, in provincia di Trapani. La vittima fortunatamente si è accorta subito dei sintomi e ha tempestivamente contattato il medico che l’ha sottoposta ad una cura di cortisone e antibiotici. Una tragedia sfiorata che resterà solo un brutto ricordo. La dinamica Prima il gonfiore, poi l’arrossamento. E a distanza di qualche giorno – cinque per l’esattezza ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : ragno violino Ragno violino, donna muore in seguito al morso Corriere della Sera Ragno violino la morde, donna muore a Marsala dopo due settimane di coma

CRONACA: MUORE dopo il MORSO del RAGNO VIOLINO. E' successo in ITALIA, ecco DOVE

Muore dopo il morso letale del RAGNO VIOLINOLa notizia arrivata pochi giorni fa è davvero sconcertante. Una donna romena di 51 anni, Roxamunda Constant, è morta in Italia, più precisamente a Marsala ( ...

