Il piano del Pd per cogliere l’elettorato di sorpresa (Di martedì 25 agosto 2020) Parafrasando il luogo comune preferito dai populisti, si potrebbe dire che un’assurdità può essere un caso, ma tre assurdità fanno una strategia. E a questo punto la strategia del Partito democratico per arrivare all’abbraccio definitivo con i cinquestelle non potrebbe essere più chiara. Il silenzio del Partito democratico sul referendum costituzionale, a quattro settimane dal voto, è reso infatti ancora più straniante dall’annuncio di una prossima direzione per decidere la posizione ufficiale «ai primi di settembre» (a questo punto perché non farla direttamente dopo il voto, verrebbe da chiedersi), oltre che dalla scelta di disertare le tribune elettorali in cui i suoi esponenti avrebbero dovuto comparire per difendere le ragioni del Sì. E che dire del caso Roma? Qui Virginia Raggi è già ... Leggi su linkiesta

davidealgebris : Spero qualcuno al governo ascolti @BentivogliMarco. Perché ha 100% ragione. Piano che richiede tanta fatica, impegn… - LaStampa : In media ha 50 anni, vive a Roma e nel Lazio, è un professionista, spesso un medico. La prima iniezione alle 8,30 d… - fanpage : Non ci sarà un nuovo lockdown: se aumentano i contagi solo mini zone rosse - Neroisfucked : @888paoletta @matteosalvinimi beh c'è da dire che ha fatto un passo avanti, si sta spingendo piano piano sempre più… - butera_linda : RT @CesareSacchetti: Salvini:'la Lega voterà Si al referendum.' Il taglio dei parlamentari è l'ultimo chiodo che il sistema vuole mettere s… -

Ultime Notizie dalla rete : piano del Non ci sarà un nuovo lockdown, il piano del governo: se aumentano i contagi solo mini zone rosse Fanpage.it Pesaro, non ci sono abbastanza aule: il Comune investe per abbattere i muri delle scuole

Previa sistemazione poi, l’Amministrazione concederà anche una sala del centro anziani del quartiere ... dividendo la classe in due sezioni per piano, fra loro attigue». I laboratori «Lavori già ...

Alghero, precipita dal quarto piano e muore

Una donna è precipitata ad Alghero da una finestra del quarto piano. Per lei ogni soccorso si è rivelato inutile.

Previa sistemazione poi, l’Amministrazione concederà anche una sala del centro anziani del quartiere ... dividendo la classe in due sezioni per piano, fra loro attigue». I laboratori «Lavori già ...Una donna è precipitata ad Alghero da una finestra del quarto piano. Per lei ogni soccorso si è rivelato inutile.