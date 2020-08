Il governo dei segreti. Mistero su quasi tutti gli appalti per mascherine e Dpi (Di martedì 25 agosto 2020) Il governo continua a tenere segreti appalti e forniture relativi mascherine e protezioni contro il Coronavirus. Su metà dei 9,6 miliardi di euro di bandi l'ombra della mancata trasparenza. A fare i conti del governo è il OpenPolis che ricorda che i contratti di fornitura relativi alla lotta al Covid-19 dall'inizio dell'emergenza valgono circa dieci miliardi, spesi soprattutto per mascherine e Dpi (otto miliardi) ma anche per terapie intensive, rianimazioni, farmaci, analisi, tamponi e relativi reagenti. Non è possibile, però, conoscere la destinazione quanto speso negli ultimi quaranta giorni "mentre di circa la metà dei bandi sono già scaduti 'con esito sconosciuto'", scrive il Corriere che riporta ... Leggi su iltempo

FedericoDinca : All'Italia la Commissione Ue riconosce la quota più alta dei fondi #Sure, ovvero 27,4 miliardi di euro per incentiv… - LegaSalvini : LA SICILIA SI RIBELLA AL GOVERNO DEI PORTI APERTI - matteosalvinimi : #Salvini: Saremo al fianco dei Commercialisti che saranno a Roma a protestare a metà settembre: professionisti stuf… - gieffeci71 : RT @MarcoTosatti: Vi consiglio caldamente di leggere l'intervista di @PierluigiBattis su @LaVeritaWeb di oggi. È fondamentale per capire do… - nJ7fjfZ0VLdtlLZ : @GiorgiaMeloni solo gli imprenditori e le persone comuni sono schiacciati dalla crisi poi pero' l'IDIOTA GOVERNO SP… -

Ultime Notizie dalla rete : governo dei Il governo dei segreti. Mistero su quasi tutti gli appalti per mascherine e Dpi Il Tempo To', il Mali

Ci siamo anche noi. Lo si è deciso un mese prima. Si è votato quasi all'unanimità un pacchetto di interventi all'estero. Contro, solo 23 parlamentari, Leu e dissidenti Pd. Si parla di un nuovo Governo ...

Migranti, Musumeci a Sky Tg24: "Ci rivolgeremo alla magistratura"

“Il governo centrale, che ha avuto notificato il provvedimento, non ha ritenuto di dover dare disposizioni alle forze dell’ordine e alle Prefetture per poter sgombrare i centri d’accoglienza in Sicili ...

Ci siamo anche noi. Lo si è deciso un mese prima. Si è votato quasi all'unanimità un pacchetto di interventi all'estero. Contro, solo 23 parlamentari, Leu e dissidenti Pd. Si parla di un nuovo Governo ...“Il governo centrale, che ha avuto notificato il provvedimento, non ha ritenuto di dover dare disposizioni alle forze dell’ordine e alle Prefetture per poter sgombrare i centri d’accoglienza in Sicili ...