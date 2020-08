I tifosi bianconeri salutano Higuain: “Hai contribuito a fare la storia della Juventus” (Di martedì 25 agosto 2020) Higuain non farà parte della nuova Juventus di Pirlo. I tifosi bianconeri non dimenticano le annate del Pipita in bianconero e salutano il centravanti argentino sui social...I tifosi bianconeri salutano Higuaincaption id="attachment 962861" align="alignnone" width="1024" Higuain (getty images)/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/mjkobe78/status/1298342519416266752?s=20"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/ringme55/status/1298343964366569472?s=20"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/furiadicheb1985/status/1298343942874963969?s=20"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/federikay/status/1298343752050802689?s=20"embedcontent src="twitter" ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : I tifosi bianconeri salutano Higuain: 'Hai contribuito a fare la storia della Juventus' - - luca_riboli : #Higuain meritavi un congedo all’altezza del valore che hai dimostrato sul campo. Resterai nel cuore dei tifosi tra… - ACMClubNotts : @pisto_gol Era la cosa che pensavo io...ma è possibile che credano veramente che pur essendo tifosi bianconeri poss… - giada921 : @chrisbar1977 @FabRavezzani Gianfranco Pecile,detto Pec,opinionista di Top planet.Le sue opinioni dividono spesso i… - Fprime86 : RT @Spazio_J: -

Ultime Notizie dalla rete : tifosi bianconeri Icardi Juventus, messaggio social: l’attaccante gela i tifosi bianconeri Juve Dipendenza Calcio Juve, scatta era Pirlo. Anche CR7 al raduno, ora attesa per mercato

E' iniziata di buon mattino l'era Pirlo. Era impaziente di iniziare, il neo allenatore della Juventus, tra i primissimi a varcare i cancelli della Continassa, dove lunedì è scattato il raduno biancone ...

Pirlo e Ronaldo vogliono Dzeko, ma per i conti della Juve è un'operazione folle

Ma la vera preoccupazione dei tifosi bianconeri riguarda la coppia d’attacco: ogni giorno si rincorrono le voci di un possibile addio di Paulo Dybala o di Cristiano Ronaldo. In borsa i bianconeri valg ...

E' iniziata di buon mattino l'era Pirlo. Era impaziente di iniziare, il neo allenatore della Juventus, tra i primissimi a varcare i cancelli della Continassa, dove lunedì è scattato il raduno biancone ...Ma la vera preoccupazione dei tifosi bianconeri riguarda la coppia d’attacco: ogni giorno si rincorrono le voci di un possibile addio di Paulo Dybala o di Cristiano Ronaldo. In borsa i bianconeri valg ...