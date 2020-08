Grave incidente a Gorgonzola: ciclista travolto da un’auto (Di martedì 25 agosto 2020) Terribile incidente stradale a Gorgonzola (Milano) dove un uomo di 75 anni, mentre era in sella alla sua bici, ha urtato un’automobile cadendo rovinosamente sull’asfalto: portato in ospedale in gravi condizioni Tragico incidente a Gorgonzola in provincia di Milano. Un 75enne si trova adesso in gravi condizioni, dopo aver incidentato con un’automobile. Lo scontro &eGrave; avvenuto in via Cagnola, l’uomo &eGrave; stato investito da una macchina mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il 75enne, P.C., &eGrave; letteralmente volato sull’asfalto, riportando un Grave trauma cranico e la frattura di una gamba. L’incidente &eGrave; avvenuto questa mattina, 25 agosto, intorno alle 8 in ... Leggi su bloglive

