‘Grande Fratello’, anche tre ex concorrenti del reality positive al Covid (Di martedì 25 agosto 2020) Continua ad allungarsi la lista dei personaggi noti che hanno contratto – dopo le vacanze estive – il Coronavirus. Le prime ad annunciare di essere risultate positive al tampone sono state le ex corteggiatrici di Uomini e Donne Giulia Latini e Vittoria Deganello, che ha condiviso con i suoi follower la notizia di aver contratto il virus dopo una vacanza in Sardegna; così come per le due ex tentatrici dell’ultima edizione di Temptation Island, Beatrice De Masi e Ilaria Gallozzi. Stessa sorte anche per l’ex corteggiatore Andrea Melchiorre, che si era messo preventivamente in auto-isolamento prima di lasciare la Sardegna e prima di aver scoperto la positività al Covid. E mentre è ancora in attesa dell’esito del tampone l’ex corteggiatore Antonio Moriconi – anch’esso ... Leggi su isaechia

