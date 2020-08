Ghali e sua madre in pericolo di vita: ecco cosa è successo (Di martedì 25 agosto 2020) Ghali: "Una ragazza entrata in casa ha messo in pericolo la vita mia e di mia mamma, ho ancora paura". "Dobbiamo avere ancora un po' di pazienza. Tornerà tutto come prima, più̀ di prima". Inizia così un lungo post su Instagram di Ghali, il rapper italiano di origini tunisine che a luglio scorso è stato aggredito da una fan 22enne entrata nella sua villa di Buccinasco nell'hinterland milanese. "Domenico Modugno mi piace di brutto - scrive Ghali - e godo nell'ascoltare la sua musica. Ci sono delle cose che inizi ad apprezzare solo dopo un po' come il caffè, tutte le verdure, il vino o il mono ciglio che mi sto lasciando crescere. 'Dna' dopo 7 mesi dall'uscita è ancora tra i 10 dischi più venduti in Italia. (Continua...) Mi piace osservare ... Leggi su howtodofor

TwitGinger : Ghali parla per la prima volta della sua aggressione ricevuta giorni fa - ceoftrash : i stan ghali, le sue borsette, i suoi vestiti rosa, la sua mentalità aperta e tutto ciò che lo riguarda e fanculo g… - anarchogothfem : RT @teenromaxce: @asiaxoccidente @Mahmood_Music 'Noi sappiamo come sei davvero' umm no. Non siete sua madre o suo padre o un suo amico ma l… - Methamorphose30 : RT @teenromaxce: @asiaxoccidente @Mahmood_Music 'Noi sappiamo come sei davvero' umm no. Non siete sua madre o suo padre o un suo amico ma l… - about_lauMarcuz : Non seguo Ghali e la sua musica non mi fa impazzire, ma trovo giusto comunque difenderlo in questa occasione. Se vu… -