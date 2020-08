Flavio Briatore viene attaccato: “guarisci e poi levati dalle p..”, le sue condizioni (Di martedì 25 agosto 2020) Il famosissimo imprenditore piemontese, aveva fatto parlare di sé per le critiche mosse al Governo, ora però, è proprio lui a dover lottare contro il Covid Flavio Briatore (Fonte foto: Getty Images)Il Coronavirus ha attaccato un altro volto noto: si tratta dell’imprenditore italiano, Flavio Briatore, 70 anni. Nella giornata di ieri, l’ex team manager della Benetton, è arrivato all’ospedale San Raffaele di Milano, per un ricovero. Lo staff dell’imprenditore ha definito le sue condizioni: “Stabili e buone”, ma lo stato di salute dell’ex compagno di Elisabetta Gregoraci, restano preoccupanti. Tra l’altro, almeno 60 impiegati del Billionaire, sono risultati positivi, nelle scorse ore. A non ... Leggi su chenews

espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - espressonline : + ESCLUSIVO ESPRESSO: Trattamento di favore per #Briatore al San Raffaele: niente reparto Covid per lui. Allarme tr… - petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - manciniemma1 : RT @LirioAbbate: Flavio #Briatore ha il #coronavirus paga l'ospedale e non va nel reparto #COVID19 mettendo in pericolo gli operatori sanit… - AQVILAROMANA : @coratella24 @ssimon1900 Vedremo nei prossimi giorni -