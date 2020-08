Flavio Briatore ricoverato per Covid a Milano: condizioni serie (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo le polemiche per la chiusura del suo locale, il Billionaire, dove parte del personale è risultata positiva, Flavio Briatore è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per aver contratto il Covid. Il ricovero, secondo quanto riporta L’Espresso, sarebbe avvenuto nella giornata di lunedì. Briatore non si trova in terapia intensiva, al momento, anche se le sue condizioni sono definite “serie”. Segui Termometro Politico su Google News Flavio Briatore ricoverato per Covid a Milano: il resoconto di una settimana intensa È stata una settimana di passione e anche i prossimi giorni saranno ... Leggi su termometropolitico

espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - HuffPostItalia : Non c'è pace per Flavio Briatore, altri 52 positivi tra il personale - SalvoBulgarella : RT @MMmarco0: Flavio #Briatore, secondo quanto riporta 'L'Espresso' è ricoverato in condizioni serie all'ospedale San Raffaele di Milano a… - LaNinaMalasbam : RT @espressonline: ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano -