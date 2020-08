Flavio Briatore positivo al Covid: è ricoverato al San Raffaele di Milano (Di martedì 25 agosto 2020) L’imprenditore e proprietario del Billionaire è positivo al coronavirus e ricoverato al San Raffaele di Milano da domenica. La nota dello staff: «Condizioni stabili e buone» Leggi su corriere

espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - SkyTG24 : L'Espresso: Flavio Briatore positivo al Coronavirus, ricoverato al San Raffaele di Milano - crieffe29 : E no, caro Flavio, mo' te ripigli e pure de corsa, chè te devi sentì cojone al pieno delle tue forze, ma soprattutt… - neopat2007 : RT @espressonline: + ESCLUSIVO ESPRESSO: Trattamento di favore per #Briatore al San Raffaele: niente reparto Covid per lui. Allarme tra i d… -