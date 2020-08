Fisco, una montagna di debiti: “magazzino” da 954 miliardi (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – Una montagna di debiti fiscali che – mai come in questo caso condizionale è d’obbligo – lo Stato dovrebbe recuperare. Il “magazzino” delle entrate iscritte a ruolo ma ancora da incassare ammonta a 954,7 miliardi di euro a fine 2019, ma di questi importi sono 79,6 miliardi quelli che hanno concreta probabilità di finire nelle casse dello Stato. Per il resto si tratta di importi relativi a soggetti falliti, ditte cessate e contribuenti definiti con “anagrafe tributaria negativa”, di fatto nullatenenti. E’ quanto emerge dal giudizio di parifica della Corte dei Conti su dati dell’Agenzia entrate-riscossioni. Nel dettaglio, dei 954,7 miliardi ce ne sono 153 dovuti a soggetti falliti, 118,9 a contribuenti deceduti e ... Leggi su quifinanza

