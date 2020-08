EssilorLuxottica, possibile ricorso contro decisione Tribunale su GrandVision (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – EssilorLuxottica valuta la possibilità di ricorrere in appello contro la decisione del Tribunale distrettuale olandese che ha respinto tutte le richieste avanzate dalla società per ricevere documentazione aggiuntiva in relazione alle azioni messe in campo da GrandVision per mitigare l’impatto del Covid-19 sulla propria attività. Lo fa sapere il produttore di occhiali con una nota. “EssilorLuxottica prende atto della decisione emessa ieri dal Tribunale Distrettuale olandese nell’ambito del procedimento sommario avviato dalla Società”. Il Tribunale ha respinto la richiesta di informazioni avanzata da EssilorLuxottica a HAL e a ... Leggi su quifinanza

