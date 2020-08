Dall'Argentina, Messi scrive al Barça: vuole andarsene e vuole farlo gratis (Di martedì 25 agosto 2020) Lionel Messi vuole lasciare il Barcellona: in Argentina sono sicuri, vorrebbe avvalersi di una clausola Leggi su 90min

Gazzetta_it : Dall'Argentina: #Messi ha comunicato al Barça che vuole andarsene subito - MarcoBarzaghi : Dall'Argentina Tyc Sports fa sapere che Messi ha comunicato al Barcellona la sua volontà di andare via e utilizzare… - romeoagresti : Jorge #Antun, agente di #Dybala, dall’Argentina: “Ho letto voci sui giornali in questi giorni completamente false.… - hanifasyd : RT @MarcoBarzaghi: Dall'Argentina Tyc Sports fa sapere che Messi ha comunicato al Barcellona la sua volontà di andare via e utilizzare la c… - JOvincello95 : RT @Gazzetta_it: Dall'Argentina: #Messi ha comunicato al Barça che vuole andarsene subito -