Costa Smeralnda, focolaio nella discoteca dei Vip: altri 52 positivi al Billionaire (Di martedì 25 agosto 2020) Si allarga il focolaio di contagio da coronavirus registrato al Billionaire di Porto Cervo. Secondo gli ultimi dati delle autorità sanitarie locali, nella struttura di proprietà di Flavio Briatore sono stati individuati altri 52 casi positivi tra i dipendenti che si sommano agli iniziali sei casi positivi. focolaio al Billionaire I nuovi contagi sono stati … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Costa Smeralnda

Dall'esito dei tamponi un vero e proprio focolaio nel celebre locale della movida estiva italiana. Sempre in Costa Smeralda, chiude anche il Sottovento dopo un caso tra lo staff. L'Unita' di crisi: sa ...L'hairstylist più famoso della tv lo ha contratto, come altri volti noti del piccolo schermo, durante le vacanze in Sardegna e più precisamente in Costa Smeralda. "Ragazzi voglio informarvi nel ...