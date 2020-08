Coronavirus: ok Ue a Toscana per reindirizzare 154,7 mln fondi (Di martedì 25 agosto 2020) BRUXELLES - La Commissione europea ha approvato la modifica del Programma operativo della Toscana, che reindirizza 154,7 milioni di euro dal Fondo Ue di sviluppo regionale verso misure relative al ... Leggi su leggo

regionetoscana : #covid19 Dal #26agosto, saranno proposti test tamponi molecolari, gratuiti e su base volontaria, per chi transita n… - regionetoscana : #covid19 Dati Toscana, #24agosto ?? 44 nuovi casi ?? 3.059 tamponi eseguiti ?? 44 ricoverati (+2 da ieri) ?? 5 in t… - regionetoscana : #covid19 Da domani #20agosto screening sierologico preventivo (gratuito e su base volontaria) per il personale scol… - dieffepi : RT @toscananotizie: ??#Coronavirus, situazione in #Toscana al #25agosto ?? 34 nuovi casi ?? nessun decesso ?? 10 guarigioni ?? 3.874 tamp… - CaleEuropaEdic : RT @europainitalia: ???????? 154,7 milioni di EUR dal Fondo europeo di sviluppo regionale alla Toscana ??I fondi verranno indirizzati al raffor… -