Coronavirus, altri 31 casi di viaggiatori positivi che rientrano a Napoli (Di martedì 25 agosto 2020) Oltre a fornire i dati che riguardano il Comune di Napoli, l'As Napoli 1 Centro ha reso noto un aggiornamento sui tamponi effettuati ai viaggiatori di rientro. Nella sede Asl Na1 del Frullone sono ... Leggi su napolitoday

TgLa7 : #Coronavirus: altri 52 positivi al Billionaire. Chiude anche il Sottovento dopo un caso tra lo staff - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Porto cervo: altri 52 positivi al Billionaire - SkyTG24 : Coronavirus Sardegna, altri 52 positivi al Billionaire - michelegiorgio2 : Domani su @ilmanifesto #Gaza #Coronavirus forte allarme per i nuovi casi di contagio. Dopo i 4 positivi di ieri, og… - AndreaBrandani2 : RT @LaPrimaManina: Porto Cervo, altri 52 positivi al #coronavirus al #Billionaire Ma ce lo doveva dire #Briatore che era un benefattore ed… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri

Chiuso per sanificazione il negozio di Anzio di Federico Lauri, in arte Federico Fashyon Style, l'hair stylist risultato positivo al coronavirus dopo una vacanza in Sardegna. Lo ha dichiarato lui stes ...Positivi alla festa in discoteca, ragazzi in fila per tampone: "Controlli c'erano ma eravamo troppi" Fanpage ha intervistato alcuni dei ragazzi in coda all'ospedale Padre Pio di Bracciano per fare il ...