Chi è Kim Yo-jong, la sorella di Kim Jong-un: nuovo volto del regime di Pyongyang (Di martedì 25 agosto 2020) Giovane e belligerante. Ancora più del fratello, il leader coreano Kim Jong-un, sparito nuovamente di scena e dato per malato dalla stampa sudcoreana. Secondo il Korea Herald, un quotidiano di Seul, Kim Jong-un sarebbe in coma e così l’onere e l’onore di guidare la Repubblica Popolare della Corea del Nord toccherebbe alla sorella, Kim Yo-Jong. Era avvenuto già ad aprile quando del leader nordcoreano si erano perse le tracce e si rincorrevano voci di un possibile intervento chirurgico d’urgenza, voci messe a tacere dal suo ritorno un mese dopo. Anche questa volta potrebbe andare così, ma nel frattempo il mondo torna ad interrogarsi sull’identità e il carattere della temutissima sorella, ... Leggi su open.online

