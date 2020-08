Cassa integrazione europea, all’Italia la quota più alta: 27,5 miliardi (Di martedì 25 agosto 2020) Se il Consiglio Ue approverà il piano presentato dalla Commissione europea, all’Italia andrà la quota più alta del piano Sure, pensato per sostenere la Cassa integrazione nei paesi europei. Con un totale di 27,5 miliardi, infatti, il nostro sarebbe il Paese avrebbe maggiori risorse di tutti, davanti a Spagna, all’interno di uno stanziamento complessivo da oltre 80 miliardi. Il piano Sure (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) è uno degli strumenti messi in campo a livello Ue per far fronte alle conseguenze socio-economiche del Covid-19. Fornirà assistenza finanziaria sotto forma di prestiti concessi dall’Unione europea agli Stati membri a condizioni favorevoli. I prestiti aiuteranno ... Leggi su quifinanza

