Caserta e un giorno a Perugia: in arrivo la firma su un biennale (Di martedì 25 agosto 2020) Fabio Caserta è arrivato, secondo i programmi, a Perugia dove ha trascorso tutta la giornata dopo aver risolto il contratto con la Juve Stabia. Da giorni e giorni non c’erano dubbi sul fatto che sarebbe diventato il nuovo allenatore del club umbro dopo la traumatica retrocessione dalla Serie B. In arrivo la firma sul contratto, sarà un biennale. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

