Brindisi | delfino morto recuperato dai pompieri nelle acque dell' Isola di Sant' Andrea

Un delfino, purtroppo morto, è stato segnalato ieri nelle acque del porto esterno di Brindisi nei pressi dell’isola di Sant’Andrea. Una squadra del soccorso acquatico dei vigili del fuoco del comando ...

