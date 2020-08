Bari, ufficiale: Auteri sarà il nuovo allenatore (Di martedì 25 agosto 2020) Cambio in panchina per il Bari, dopo l'esonero di Vivarini, il club pugliese ha scelto il nuovo tecnico: Gaetano Auteri. La società ha annunciato tramite un comunicato ufficiale l'ufficialità riguardo al nuovo mister, scelta maturata dopo la mancata promozione in Serie B.IL COMUNICATO DEL Baricaption id="attachment 1012393" align="alignnone" width="1024" Auteri, Getty Images/captionSSC Bari dà il benvenuto a Gaetano Auteri, nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra biancorossa. Trovato l’accordo con il tecnico siciliano fino al prossimo giugno 2022; nelle prossime ore saranno completate le formalità burocratiche legate al tesseramento. Auteri, nato a Florida, ... Leggi su itasportpress

