Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 24 agosto 2020 (Di martedì 25 agosto 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 24 agosto 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film tv Pietro Mennea – La freccia del Sud ha totalizzato 2462 spettatori, 14.25% di share; su Canale5 il film Windstorm 2 – Contro ogni regola ha avuto 1866 spettatori (9.69%). La serata musicale Battiti Live su Italia1 ha avuto 1286 spettatori (7.66%); su Rai2 la puntata di Hawaii Five-0 si è portata a casa 1242 spettatori (6.04%), poi quella di NCIS New Orleans 1014 (5.61%), mentre la puntata di PresaDiretta su Rai3 829 spettatori (4.62%). Su Rete4 il film Out of Time ha totalizzato 823 spettatori (4.71%), mentre su La7 la puntata di In Onda Focus 810 spettatori ... Leggi su ascoltitv

