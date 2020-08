Antonella Mosetti positiva al Covid dopo una vacanza in Sardegna (Di martedì 25 agosto 2020) Anche la showgirl Antonella Mosetti ha raccontato di essere risultata positiva al tampone dopo essere stata in vacanza in Sardegna, ecco cosa racconta: “Sono rientrata dalla Sardegna qualche giorno fa e ho fatto subito l’esame sierologico che è risultato negativo. Ma, non tranquilla, ho fatto anche il tampone che è per l’appunto uscito positivo. Quindi sono in autoquarantena da qualche giorno. Vi chiedo di fare i controlli perché non si può essere indifferenti di fronte a questo virus. Io sono asintomatica. Sento solo pochissimo gli odori e i sapori, ma c’è gente che sta davvero male. In questi casi ci vuole un gran rispetto per il prossimo”. La showgirl ha raccontato sui social di non avere febbre, ... Leggi su people24.myblog

Debina87 : RT @______Angelica_: Quell’altra scema di Antonella Mosetti che ‘’Ciao a tutti in tanti mi state chiedendo quali sintomi ho’’ come se le st… - Arianna_82_ : RT @ilgiornale: Ora dopo ora si allunga la lista dei vip risultati positivi al covid-19. Ad annunciare sui social il contagio anche Antonel… - FiliFuli : RT @ilgiornale: Ora dopo ora si allunga la lista dei vip risultati positivi al covid-19. Ad annunciare sui social il contagio anche Antonel… - valentinadigrav : RT @ilgiornale: Ora dopo ora si allunga la lista dei vip risultati positivi al covid-19. Ad annunciare sui social il contagio anche Antonel… - Lisuccen : RT @ilgiornale: Ora dopo ora si allunga la lista dei vip risultati positivi al covid-19. Ad annunciare sui social il contagio anche Antonel… -