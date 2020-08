“Al ristorante avevo 34,2 di febbre…”. Cos’è successo ad Alessandro Gassmann: il racconto dell’attore (Di martedì 25 agosto 2020) “Ieri al ristorante mi misurano giustamente la febbre… 34,2 praticamente morto, un ramarro. Ma ‘ste macchinette sulla fronte funzionano sì? Andiamo tranquilli? #famoafidasse”. L’accaduto è stato narrato su Twitter dall’attore Alessandro Gassmann, che ha commentato in questa maniera la misurazione della temperatura imposta nei locali. È una delle misure precauzionali di prevenzione dal governo per combattere i contagi da Covid-19. Ma c’è un problemuccio, riscontrato per l’appunto anche da Alessandro Gassmann, il fatto che i termometri digitali non siano quasi per niente precisissimi. Un problema che stanno soffrendo in tanti agli ingressi di parecchi ristoranti, centri commerciali, negozi e locali notturni. In certi casi la ... Leggi su caffeinamagazine

