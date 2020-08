Zack Snyder's Justice League, il regista contro i critici: "È è un per persone adulte" (Di lunedì 24 agosto 2020) Zack Snyder mette a tacere le critiche contro il teaser trailer del suo Zack Snyder's Justice League specificando che il film è 'per adulti'. Zack Snyder scatenato contro i critici che hanno commentato negativamente il lungo teaser trailer del suo Zack Snyder's Justice League lanciato nel corso del DC FanDome: il regista ha risposto piccato alle critiche specificando che il suo film è "per persone adulte". Di fronte all'obiezione del critico di Forbes Scott Mendelson, il quale ha commentato su Twitter che ... Leggi su movieplayer

È in arrivo un'invasione di Batman di celluloide. Al DC FanDome, panel (quest'anno virtuale) dedicato ai fan dei supereroi della DC Comics, il regista e sceneggiatore Matt Reeves ha presentato il prim ...