Vanya Stone, decolleté e lato b da capogiro: follower senza parole (Di lunedì 24 agosto 2020) Vanya Stone, nota per la sua relazione clandestina con Paolo Ruffini, ha caricato una serie di scatti su Instagram molto sensuali. Vanya Stone (fonte Instagram @Vanya Stone real)La tatuatrice, all’inizio di quest’anno, è balzata agli onori del gossip dopo che ha dichiarato di essere stata l’amante del conduttore Mediaset Paolo Ruffini, mentre questo era ancora impegnato con Diana Del Bufalo. I due adesso non sono più una coppia e anche Vanya, dopo le dichiarazioni, ha visto sfumare il suo sogno televisivo. Infatti la donna doveva far parte del cast de La pupa e il secchione, condotto proprio da Ruffini. Da allora le sue apparizioni televisive sono sempre state più rade e la tatuatrice ha iniziato ad essere ... Leggi su chenews

Vanya Stone Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vanya Stone