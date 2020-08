Usa 2020, Trump sfida Biden con un one man show: cosa aspettarsi dalla convention repubblicana, tra richiami storici e ospiti controversi (Di lunedì 24 agosto 2020) Quattro giorni dedicati alla storia americana, fuochi d’artificio e un mix di interventi live e registrati. Il presidente americano Donald Trump si è affidato ai due produttori di The Apprentice, il reality che lo vedeva protagonista, per rispondere a Joe Biden e alla convention «più triste e buia della storia americana». La kermesse del partito repubblicano – al via oggi, 24 agosto, alle ore 10 italiane – sarà un One man show. Trump parlerà ogni sera – fa sapere il New York Times – rompendo un protocollo secondo cui il nominee fa una apparizione mondana all’inizio della kermesse, salutando o seguendo l’evento in disparte e poi intervenendo nella serata finale per il discorso di accettazione della nomination. Un ... Leggi su open.online

