Toronto completa il cappotto: 4-0 ai Nets e adesso supersfida con i Celtics (Di lunedì 24 agosto 2020)

Partita scontata, gara 4 dei Raptors, dove Brooklyn regge una decina di minuti (39-32). Poi, il vuoto. Con sei giocatori sopra i 10 punti, Toronto ha mostrato ancora una volta tutta la sua forza colle ...Ancora un successo per i Toronto Raptors e i Boston Celtics nelle rispettive serie dei playoff Nba in corso nella 'bolla' di Orlando. Così ora i campioni in carica e i Celtici conducono per 3-0 su Bro ...