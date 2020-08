Tiziano Ferro, il suo cane ricoverato d'urgenza: ecco come è andata l'operazione (Di lunedì 24 agosto 2020) Tiziano Ferro ha passato la notte insonne: il suo cane Beau ha dovuto essere operato d'urgenza: ecco come è andata l'operazione e cosa aveva il povero animale. Tiziano Ferro in in ansia per la vita del suo cane sottoposto ad una lunga operazione. Il cantante di Latina ha raccontato la sua angoscia su Facebook ma alla fine arriva la buona notizia: "l'operazione è riuscita". A quanto pare, il cane è stato colpito da un'emorragia interna che sarebbe dovuta alla lacerazione della milza. Dopo l'addio di Andrea Bocelli al suo cane, scivolato in mare, un altro artista sta ... Leggi su movieplayer

