Tir perde rimorchio, disagi su Torino-Milano (Di lunedì 24 agosto 2020) Traffico in tilt e disagi sull’autostrada Torino-Milano dove all’altezza di Settimo Torinese, nella zona Abbadia di Stura-Cebrosa poco prima dell’ingresso in tangenziale un tir ha perso il rimorchio e si è schiantato contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Torino e gli ausiliari dell’Ativa. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : Tir perde rimorchio, disagi su #Torino-Milano - BaticElisabetta : Perde il controllo del Tir e si ribalta sul fianco: caos traffico sulla Grande Viabilità - ottopagine : Mercato San Severino, tir perde il carico e travolge scooter #MercatoSanSeverino -

Ultime Notizie dalla rete : Tir perde

Nuova Società

Disagi nella mattinata di oggi, lunedì 24 agosto 2020 per chi, provenendo dall'autostrada Torino-Milano, deve imboccare la tangenziale in zona Abbadia di Stura-Cebrosa, a Settimo Torinese. Un tir (con ...Un mezzo pesante si è ribaltato nella mattinata di lunedì 24 agosto, intorno alle 7, lungo la Grande viabilità Triestina, all'altezza di Cattinara. Nell'affrontare una curva in discesa l'autista ha pe ...