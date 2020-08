Stefano Bonaccini: "Al referendum voterò sì. Il Pd prenda posizione" (Di lunedì 24 agosto 2020) Stefano Bonaccini al referendum sul taglio dei parlamentari voterà sì. E in un’intervista a Repubblica il governatore dell’Emilia Romagna spiega il perché:″È da 30 anni che il centrosinistra propone di ridurre il numero dei parlamentari”. “L’antipolitica cresce - osserva - quando la politica promette per anni cose che non mantiene”.Per Bonaccini il sì “non è un salto nel buio”. Oltre al taglio dei parlamentari immagina poi altre riforme:“Occorrerebbe superare il bicameralismo paritario, semplificare il procedimento legislativo, varare una legge elettorale conseguente. Erano le cose previste dalla riforma del 2016 che non superò il referendum”. E ... Leggi su huffingtonpost

