Somiglianza tra Sevcan Yasar di ‘Daydreamer’ e Victoria Beckam (Di lunedì 24 agosto 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Buonasera care Isa e Chia, Ailyn di Daydreamer (l’attrice Sevcan Yasar, ndr) mi ricorda tanto Victoria Beckam. Un saluto, Volpetta Che ne ... Leggi su isaechia

iaiaOjosama : @stanzaselvaggia Io in realtà quella copertina me la ricordo e mi sembra proprio ci fosse stato trambusto anche all… - Poicipenso5 : @justmorewine @run_guns @NazzarenoMi @Mr_Ribbo @LGmarangon te lo devo spiegare? non vedi la somiglianza tra le due situazioni? - SilvanaAlbanes1 : Ho visto ieri su @La7tv il gran bel Documentario: 'ANATOMIA di un DITTATORE' come nasce,cresce,si forma ADOLF HIT… - carloemme50 : @Antigon25386936 Dicono che tra umani e animali si verifica questo fenomeno di sintonia che sconfina nella somiglia… - dev_grin : RT @l3tterbomb: anche stasera la somiglianza tra i nomi nico di angelo e nino d’angelo mi fa spezzare -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra Somiglianza tra Sevcan Yasar di ‘Daydreamer’ e Victoria Beckam Isa e Chia The Batman: il Pinguino di Colin Farrell è irriconoscibile, ma per i fan somiglia a Val Kilmer

A un'attenta analisi del trailer di The Batman, i fan non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza tra il Pinguino di Colin Farrell e... Val Kilmer. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — 24/08/2020 ...

The Batman, i fan hanno trovato una somiglianza tra il Pinguino e un vecchio personaggio

Tra i particolari del primo trailer di The Batman che hanno attirato l'attenzione vi è anche il primo sguardo al Pinguino, interpretato da un irriconoscibile Colin Farrell. Sul web molti appassionati ...

A un'attenta analisi del trailer di The Batman, i fan non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza tra il Pinguino di Colin Farrell e... Val Kilmer. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — 24/08/2020 ...Tra i particolari del primo trailer di The Batman che hanno attirato l'attenzione vi è anche il primo sguardo al Pinguino, interpretato da un irriconoscibile Colin Farrell. Sul web molti appassionati ...