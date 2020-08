Salvini (quello del tweet polemico contro Orlando per il nubifragio a Palermo) attacca Berizzi per il tweet su Verona (Di lunedì 24 agosto 2020) Quel tweet di Matteo Salvini sul nubifragio di Palermo rischia di essere sempre un oggetto da portarsi dietro nella valigia dell’attore. Già, perché dopo aver accusato il sindaco della città siciliana, nel bel mezzo di un tremendo acquazzone, di occuparsi solo di migranti e di non prestare attenzione alla sicurezza della sua popolazione, era invece stato in silenzio quando i territori colpiti dai nubifragi erano governati dalla Lega. Oggi, invece, è Salvini contro Berizzi: il leader della Lega è molto critico con il giornalista di Repubblica che, pur avendo espresso solidarietà a Verona e ai veronesi per il nubifragio di ieri, aveva chiamato in causa il karma ricordando i ... Leggi su giornalettismo

