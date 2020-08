Salvini dice che non manderà la figlia a scuola con la mascherina (Di lunedì 24 agosto 2020) Matteo Salvini dice che non manderà la figlia a scuola se sarà obbligatorio portare la mascherina: “Dal ministro Azzolina, che ieri mi ha definito troglodita e gaglioffo, aspetto di capire a settembre a mia figlia a che ora la porto a scuola, a che ora la vado a riprendere, per quanti giorni andrà a scuola, dove mangia, dove va in palestra, con quanti bimbi e con quanti insegnanti”, ha detto il leader della Lega ieri sera dal palco di piazza Teatro a Trani. Salvini dice che non manderà la figlia a scuola con la mascherina “Io l’ho detto – ha spiegato Salvini – se costringono mia ... Leggi su nextquotidiano

Cronaca - Che però ancora non chiarisce i principali dubbi sulla riapertura delle scuole È andato giù pesante il leader della Lega Matteo Salvini nel criticare le notizie di come saranno strutturate l ...

Il provvedimento del presidente della Regione, secondo il Viminale non è valido. Ma la polemica tutta politica è ormai deflagrata L’annuncio è arrivato nella serata di ieri, seguito, nella notte, dall ...

