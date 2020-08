Sale l’allarme ad Aversa, dieci nuovi positivi: i casi salgono a 40 (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Caserta – Sale l’allarme ad Aversa, nel Casertano. dieci i nuovi positivi al Coronavirus. E’ di stamane l’annuncio del sindaco Alfonso Golia. “Abbiamo quindi 40 casi attualmente positivi nella nostra città. Essendo contagi riferibili a persone di ritorno dalle vacanze, regolarmente segnalati e isolati in quarantena domiciliare, è errato parlare di focolaio ma di un fenomeno che al momento stiamo riuscendo a intercettare e controllare“. “Ma la situazione è molto delicata – precisa il primo cittadino -. Ci aspettiamo un aumento di casi in concomitanza con i rientri di questa settimana. Per questo motivo dobbiamo assolutamente impedire che ... Leggi su anteprima24

