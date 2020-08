Rungi (Alleanza di Centro): “De Luca, basta chiacchiere sugli ospedali” (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Bisogna ridisegnare la geografia della Sanità beneventana. Meglio dirsi, capire cosa e dove si possa fare”.Rosetta Rungi, candidata al Consiglio regionale tra le fila di “Alleanza di Centro”, torna a chiedere dignità per le Comunità e per i territori anche rispetto al profilo delicatissimo della tutela della salute pubblica. “Ebbene si, dignità. Perchè non è degno sperperare denaro pubblico in strutture, come quelle di Sant’Agata de’ Goti, Cerreto Sannita e Bartolomeo in Galdo per poi lasciarle quasi del tutto in uno stato di nulla utilizzazione.Ed è vergognoso che la Giunta De Luca si sia spesa in cinque anni di chiacchiere facendo vedere la luna nel pozzo agli ... Leggi su anteprima24

