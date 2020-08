Rete unica, Bassanini pensa al piano B: “Infrastruttura a regia pubblica con chi ci sta” (Di lunedì 24 agosto 2020) (Teleborsa) – Rete unica sì, ma senza ritorno al monopolio. E’ quanto auspicato dal Presidente di Open Fiber, Franco Bassanini, in una intervista a La Repubblica. “Occorre innanzitutto togliere dal tavolo l’ipotesi di un ritorno al monopolio TIM”, ha affermato Basanini, affermando che questo spiega le ragioni per le quali TIM non potrebbe avere la maggioranza in una eventuale società delle Rete unica nata dalla fusione con Open Fiber. Di qui le resistenze di TIM ad accelerare la dismissione del rame. L’operazione – ha sottolineato – dovrebbe portare alla creazione di una società “neutrale” e “non integrata verticalmente”, dove la Rete è separata dai servizi. Altrimenti ... Leggi su quifinanza

gennaromigliore : Sulla #ReteUnica la nostra posizione è chiara: no a statalizzazioni né a monopoli privati, sì a una sola rete con p… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Bassanini: “Se Tim non ci sta il governo chiami i concorrenti per investire nella rete unica” [di GI… - M5S_Camera : Connettere l’Italia con una rete unica indipendente - viciocort : RT @milafiordalisi: Un piano B per la #rete unica di Tlc: spunta la #newco senza #Tim @SPatuanelli @SBuffagni @graziano_delrio @maxcapitani… - morry74 : Bassanini: “Se Tim non ci sta il governo chiami i concorrenti per investire nella rete unica” | Rep -