Referendum, Bonaccini annuncia che voterà Sì al taglio dei parlamentari. Ma il Pd continua a tergiversare. Zingaretti: “Fra qualche giorno la direzione nazionale assumerà un orientamento” (Di lunedì 24 agosto 2020) Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini voterà Sì al prossimo Referendum per il taglio dei parlamentari. “Occorrerebbe superare il bicameralismo paritario, semplificare il procedimento legislativo, varare una legge elettorale conseguente”, afferma il governatore in un’intervista a Repubblica. “Erano le cose previste dalla riforma del 2016 che non superò il Referendum. Allora molti si dissero contrari per la ragione opposta, ricorda? Mi lasci dire una cosa: l’antipolitica cresce quando la politica promette per anni cose che non mantiene”. Per il governatore emilinao “rendere il Parlamento meno pletorico e le Camere più funzionali nel loro lavoro non è un salto nel buio. Va da sé che serve anche il ... Leggi su lanotiziagiornale

