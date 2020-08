Raised by Wolves: un nuovo trailer della serie di Ridley Scott (Di lunedì 24 agosto 2020) La serie Raised by Wolves, ideata da Ridley Scott, ha ora un nuovo trailer che anticipa l'arrivo su HBO Max. Il 3 settembre debutterà su HBO Max la serie Raised by Wolves e il nuovo trailer mostra quello che accade quando il compito di crescere i bambini umani viene affidato a degli androidi. Il filmato dà spazio anche a sequenze spettacolari e si sottolinea che c'è un gruppo di persone pronto a lottare per salvare i più piccoli, che considerano "rubati", dando vita a una lotta e alla scoperta di segreti e misteri. Il filmmaker Ridley Scott ha diretto le prime due puntate, delle dieci prodotte, del progetto sci-fi che ha ... Leggi su movieplayer

