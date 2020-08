Quel tweet choc del giornalista: "Verona? Nubifragio è il karma" (Di lunedì 24 agosto 2020) Matteo Orlando Secondo l'inviato speciale del quotidiano La Repubblica Paolo Berizzi il violentissimo temporale scatenatosi su Verona sarebbe una questione di "karma" dovuto ai "nazifascisti e razzisti" della città Mentre Verona piange le conseguenze di un devastante temporale che ha sradicato più di cinquecento alberi, distrutto o danneggiato centinaia di auto, causato allagamenti in moltissime zone della città e prodotto danni incalcolabili, tanto da portare il governatore del Veneto, il leghista Luca Zaia, a decidere per lo stato di crisi che sarà formalizzato nelle prossime ore, c'è chi parla di "questioni di karma". Paolo Berizzi, inviato speciale del quotidiano La Repubblica, conosciuto per le sue inchieste sul neofascismo, attraverso un ... Leggi su ilgiornale

