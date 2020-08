Nubifragio in Veneto, firmato lo stato di crisi. A Verona strade come fiumi di ghiaccio e fango (Foto e Video) (Di lunedì 24 agosto 2020) Venezia, 24 ago – Il Veneto è stato colpito da un violento Nubifragio che ha devastato in particolare le province di Verona, Vicenza e Padova. Il governatore Luca Zaia ha firmato la dichiarazione dello stato di crisi per il Comune di Verona e altri comuni del Veronese, i più colpiti dal repentino e violento peggioramento delle condizioni atmosferiche nel tardo pomeriggio che ha causato danni a infrastrutture e opere pubbliche, imprese industriali e agricole e causato danni ai privati. Lo rende noto la Regione Veneto, sottolineando in una nota che “la situazione è in evoluzione e costantemente monitorata dalla Protezione civile regionale che – in stretto collegamento con il sindaco ... Leggi su ilprimatonazionale

Tg1Raiofficial : Violento nubifragio in Veneto. Nel video le strade di Verona completamente sommerse da acqua e grandine. Un uomo ri… - rtl1025 : ?? Il #Veneto è stato colpito da un violento nubifragio che ha colpito in particolare le province di #Verona,… - HuffPostItalia : Violento nubifragio in Veneto, allagamenti a Verona, Vicenza e Padova - Leandro23870790 : RT @SkyTG24: Le immagini della devastazione causata dal #nubifragio che ha colpito il Veneto nelle scorse ore ?? - seneca4949 : RT @Storace: E #Berizzi la spara grossa e vergognosa su #Repubblica per il nubifragio a #Verona -