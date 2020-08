Nintendo Switch Pro: nuovi indizi sull’esistenza della console (Di lunedì 24 agosto 2020) Continuano insistenti i rumor riguardanti l’esistenza della Nintendo Switch Pro. Dobbiamo aspettarci questa nuova versione nel 2021? Si ritorna a parlare della tanto vociferata versione potenziata di Nintendo Switch. Questa volta il rumor arriva dall’Economic Daily News, giornale di Taipei che annuncia l’inizio della produzione della console. Il suo presunto lancio sarebbe fissato ad inizio 2021, pochi mesi dopo il lancio delle nuove console di Sony e Microsoft. Si tratterebbe di una mossa da parte di Nintendo per contrastare la next-gen. Non abbiamo purtroppo nessun tipo di ufficialità, andiamo però a raccogliere i numerosi indizi che suggeriscono ... Leggi su tuttotek

