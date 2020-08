NBA Playoffs, Celtics e Raptors chiudono la serie: bene Jazz e Mavs (Di lunedì 24 agosto 2020) Continuano gli NBA Playoffs, con i primi verdetti. Celtics e Raptors alle semmifinali di conference. Utah sul 3-1, mentre i Mavs pareggiano la serie. Altra notte in compagnia dei NBA Playoffs, con i primi verdetti di questa post season. chiudono la serie i Boston Celtics ed i Toronto Raptors che “spazzano via” rispettivamente Philadelphia 76ers … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

dchinellato : ???? This Clippers vs Mavs is by far the best game of the Playoffs. Probably of the entire bubble ???? La partita più… - NBALatam : ?? Kawhi activando el MODO PLAYOFFS ?? - Ste_Gualdoni : RT @dchinellato: Clamoroso Donovan Mitchell: 51 punti per dare ai Jazz il 129-137 in gara-4 su Denver e il 3-1 nella serie. Lui e Jamal Mur… - sport3laguna : Playoffs #NBA @celtics 110-106 @sixers (Serie: 4-0 Boston) @LAClippers 133-134 @dallasmavs (Serie: 2-2) @Raptors… - dchinellato : Clamoroso Donovan Mitchell: 51 punti per dare ai Jazz il 129-137 in gara-4 su Denver e il 3-1 nella serie. Lui e Ja… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Playoffs Guida ai playoff: tutto quello che c'è da sapere su ogni serie del primo turno La Gazzetta dello Sport NBA Playoff - Lo sweep di Toronto su Brooklyn è completo

Partita scontata, gara 4 dei Raptors, dove Brooklyn regge una decina di minuti (39-32). Poi, il vuoto. Con sei giocatori sopra i 10 punti, Toronto ha mostrato ancora una volta tutta la sua forza colle ...

Playoff NBA, Donovan Mitchell come Michael Jordan e Allen Iverson: "Bisogna vincere"

Il n°45 dei Jazz ha trascinato ancora una volta i suoi compagni al successo, in una serie dominata a livello emotivo e soprattutto realizzativo: 51 punti con tanto di canestri decisivi in volata in ga ...

Partita scontata, gara 4 dei Raptors, dove Brooklyn regge una decina di minuti (39-32). Poi, il vuoto. Con sei giocatori sopra i 10 punti, Toronto ha mostrato ancora una volta tutta la sua forza colle ...Il n°45 dei Jazz ha trascinato ancora una volta i suoi compagni al successo, in una serie dominata a livello emotivo e soprattutto realizzativo: 51 punti con tanto di canestri decisivi in volata in ga ...