NBA Playoff 2020, Miami Heat-Indiana Pacers: data, canale e orario gara-4 (Di lunedì 24 agosto 2020) Miami Heat-Indiana Pacers, gara-4 valida per il primo turno dei Playoff NBA 2020. Nel terzo atto gli uomini di Spoelstra hanno firmato il miglior primo tempo della loro storia ai Playoff (74 punti) con 11 triple a segno e 24 liberi tentati, portando poi a casa il 3-0 nella serie pur segnando solo 50 punti nella ripresa. Niente da fare per i Pacers di Malcolm Brogdon (34 punti e 14 assist), che ora rischiano seriamente lo sweep. Non sarà facile contro Jimmy Butler e Goran Dragic, a segno con rispettivamente 27 e 24 punti all’interno di gara-3. Appuntamento a partire dalle ore 00:30 di martedì 25 agosto, con diretta tv e streaming non disponibili su Sky Sport NBA e Sky Go. Leggi su sportface

dchinellato : Luka Doncic non doveva giocare contro i Clippers. Invece è sceso in campo ed è diventato leggenda: su @gazzetta_it… - SkySport : I Lakers preparano un nuovo tributo a Kobe Bryant - gnomini : RT @SkySport: I Lakers preparano un nuovo tributo a Kobe Bryant - sportface2016 : #NBAPlayoffs Miami Heat-Indiana Pacers, gara-4: data, orario, canale e diretta streaming - rflgreco : I playoff NBA , a parer mio, rappresentano l'evento sportivo più bello e appassionante che lo sport oggi possa offr… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Playoff Non doveva giocare, è diventato leggenda: dentro la storica notte di Doncic La Gazzetta dello Sport NBA Playoff - Seconda tripla doppia e record per Luka Doncic

Luka Doncic sta giocando solo grandi prestazioni nei playoff in maglia Mavericks. In Gara 4 contro i Clippers, Doncic ha registrato una tripla doppia incredibile con 43 punti, 17 rimbalzi e 13 assist, ...

NBA Playoff - Donovan Mitchell lancia i Jazz e punisce Denver

Denver deve assolutamente cambiare: e Malone manda in panca Porter Jr. e Craig per Monte Morris e Jerami Grant. Donovan Mitchell comincia uno show da 51 punti, ma i Nuggets hanno nuova energia e contr ...

Luka Doncic sta giocando solo grandi prestazioni nei playoff in maglia Mavericks. In Gara 4 contro i Clippers, Doncic ha registrato una tripla doppia incredibile con 43 punti, 17 rimbalzi e 13 assist, ...Denver deve assolutamente cambiare: e Malone manda in panca Porter Jr. e Craig per Monte Morris e Jerami Grant. Donovan Mitchell comincia uno show da 51 punti, ma i Nuggets hanno nuova energia e contr ...