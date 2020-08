Michelle Hunziker risponde alle accuse dopo la foto sulla Scala dei Turchi (Di lunedì 24 agosto 2020) Michelle Hunziker chiede scusa dopo la foto sulla Scala dei Turchi: “Errore in buona fede” Michelle Hunziker e la figlia Aurora nell’occhio del ciclone per una fotografia postata su Instagram. Mamma e figlia immortalate in uno scatto mozzafiato, ma che trasgredisce le regole: la Capitaneria di porto di Realmonte ha infatti avviato degli accertamenti dopo che la fotografia ha fatto il giro del web, immortalando mamma Hunziker e la giovane Ramazzotti in posa sulla Scala dei Turchi, il cui accesso è attualmente vietato. La showgirl ha poi chiesto pubblicamente scusa, pubblicando un’altra ... Leggi su tpi

HuffPostItalia : Michelle Hunziker si fa foto con la figlia Aurora alla Scala dei Turchi, Capitaneria avvia verifiche - IsaeChia : POST AGGIORNATO con le parole di #MichelleHunziker che ha voluto chiarire la sua posizione - SailorLoki : o una cosa alla Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti che si sono incontrati in discoteca e lui la va a prendere a casa il giorno dopo - IncontriClub : Michelle Hunziker si scusa per la foto sulla Scala dei Turchi: 'In buona fede, non c'erano cartelli che indicavano… - Noovyis : (Michelle Hunziker dopo la foto sulla Scala dei Turchi: “Ero in buona fede. Venendo dal mare non ci sono cartelli”)… -