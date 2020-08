Mercato – Moise Kean può tornare alla Juventus: i dettagli (Di lunedì 24 agosto 2020) Tra i reparti che subiranno maggiori cambiamenti in casa Juventus c’è quello avanzato. Nella rosa di Pirlo entreranno uno se non due nuovi attaccanti. Un numero 9 che prenderà il posto del partente Higuain e un vice in grado di sostituirlo in caso di necessità. Ronaldo come partner d’attacco preferirebbe Edin Dzeko, centravanti della Roma, … L'articolo Mercato – Moise Kean può tornare alla Juventus: i dettagli Leggi su dailynews24

